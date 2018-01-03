Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

19-летний Циципас победил Гаске и сыграет с Тимом в 1/4 финала турнира в Дохе

Теннис

Грек Стефанос Циципас (Q) во втором круге турнира в Дохе победил француза Ришара Гаске (5) со счётом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. 19-летний уроженец Афин, занимающий 91-е место в рейтинге АТР, исполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и выиграл 2 гейма на подаче Ришара. В четвертьфинале Циципас сыграет с австрийцем Домиником Тимом (1).

Ещё один представитель Франции, Гаэль Монфис (WC), во втором круге одолел немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:3, 1:6, 6:3.

Доха 2018. 2-й круг
03 января 2018 года, среда. 21:55 МСК
Стефанос
Циципас
Ришар
Гаске
6:3 6:4
Доха 2018. 2-й круг
03 января 2018 года, среда. 18:30 МСК
Ян-Леннард
Штруфф
Гаэль
Монфис
3:6 6:1 3:6
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент