19-летний Циципас победил Гаске и сыграет с Тимом в 1/4 финала турнира в Дохе

Грек Стефанос Циципас (Q) во втором круге турнира в Дохе победил француза Ришара Гаске (5) со счётом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. 19-летний уроженец Афин, занимающий 91-е место в рейтинге АТР, исполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и выиграл 2 гейма на подаче Ришара. В четвертьфинале Циципас сыграет с австрийцем Домиником Тимом (1).

Ещё один представитель Франции, Гаэль Монфис (WC), во втором круге одолел немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:3, 1:6, 6:3.