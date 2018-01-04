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Федерер переиграл Сока на Кубке Хопмана

Теннис

Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над американцем Джеком Соком на Кубке Хопмана. Счёт встречи — 7:6 (7:5), 7:5. Команда Швейцарии вышла вперёд в противостоянии с американцами — 1-0.

Матч продолжался 1 час и 35 минут. Федерер подал навылет 16 раз, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 8. У Сока — 14 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

Кубок Хопмана. Перт. Группа B
Швейцария — США — 1-0.

В 14:25 мск начнётся матч Белинда Бенчич — Коко Вандевей, а затем состоится поединок Бенчич/Федерер — Вандевей/Сок.

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