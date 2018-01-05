Сборная Бельгии победила команду Канады в матче Кубка Хопмана в Перте

Сборная Бельгии одержала победу над командой Канады в матче третьего тура группового этапа Кубка Хопмана в Перте. На старте противостояния бельгийка Элисе Мертенс обыграла канадку Эжени Бушар со счётом 6:4, 6:4. Затем Давид Гоффен победил Вашека Поспишила — 6:2, 6:4.

Бушар снялась с парной встречи, её заменила австралийка Мэддисон Инглис.

Инглис и Поспишил одолели Мертенс и Гоффена со счётом 3:4 (3:5), 4:3 (5:2), 4:3 (5:4), однако в связи со снятием Бушар канадцам было присуждено поражение 0:4, 0:4.

Сборная Бельгии выиграла два матча из трёх на групповом этапе, команда Канады потерпела три поражения.