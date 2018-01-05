Халеп: в финале меня ждёт большое испытание

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась впечатлениями от победы над своей соотечественницей Ириной Бегу в полуфинале турнира в Шэньчжэне со счётом 6:1, 6:4. В финале она сыграет с победительницей встречи Мария Шарапова (Россия) —Катержина Синякова (Чехия, 6).

«Это был тяжёлый матч. Я знала, что Ирина очень сильная теннисистка, и было видно, что во втором сете она прибавила. Но я сыграла достаточно сильно в концовке и очень горжусь своей победой. Хотя было нелегко.

Я вновь вышла в финал в Шэньчжэне и очень этому рада. Мне всегда нравится выступать здесь. Завтра меня ждёт большое испытание. Я готова к игре. Посмотрим, что получится», — цитирует Халеп официальный сайт тура.