Бачински снялась с Australian Open

Швейцарская теннисистка Тимя Бачински приняла решение сняться с Открытого чемпионата Австралии, который пройдёт с 15 по 28 января. В конце сентября спортсменка объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы руки. Она не выходила на корт с Уимблдона, в третьем круге которого уступила Агнешке Радваньской из Польши. Позднее Бачински перенесла операцию.

В основной сетке Australian Open Бачински заменит словачка Яна Чепелова, сообщает официальный «твиттер» соревнований.

Ранее с Australian Open снялись американка Серена Уильямс, британец Энди Маррей и японец Кей Нисикори. Организаторы подтвердили, что после снятия Маррея место в основной сетке получил киприот Маркос Багдатис.