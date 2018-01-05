Кирьос: уступая 1-й сет, я получаю возможность больше времени провести на корте

Австралиец Ник Кирьос поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале турнира в Брисбене над украинцем Александром Долгополовым со счётом 1:6, 6:3, 6:4.



«Я отлично себя чувствую сейчас. Я выполняю прекрасные удары и очень хорошо подаю. В своих первых матчах в этом году я сумел одержать победы в трёх сетах в упорной борьбе. Единственный позитивный момент в проигрыше первого сета заключается в том, что я оказываюсь в стрессовой ситуации и получаю возможность провести на корте больше времени. Это здорово. При этом мне важно постараться сохранить энергию. Я очень рад, что отлично выступаю в Брисбене», — цитирует Кирьоса официальный сайт тура.

Кирьос добыл волевую победу над Долгополовым в четвертьфинале Брисбена