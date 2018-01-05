Монфис: мне очень нравится турнир в Дохе, будет великолепно победить здесь

Француз Гаэль Монфис, ранее трижды проигрывавший в финале турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар), выразил сочувствие австрийцу Доминику Тиму, не вышедшему на полуфинал из-за болезни, и выразил надежду на успешное выступление в титульном матче. Соперником Монфиса будет россиянин Андрей Рублёв, победивший аргентинца Гидо Пелью.



«Я очень расстроен за Доминика. Надеюсь, он быстро восстановится. Но, конечно, я рад, что в четвёртый раз вышел здесь в финал. Хочется верить, что в этот раз сыграю там удачнее, чем до того. Год начинается здорово, и я буду готов биться за титул. Если мне удастся победить, это будет великолепно. Мне очень нравится этот турнир, и это добавит мне уверенности в себе на весь сезон», — цитирует Монфиса официальный сайт ATP.