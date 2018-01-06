Чжан, Мертенс, Кырстя, Вихлянцева сыграют на турнире в Хобарте

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA International в Хобарте (Новая Зеландия). Первая сеяная, китаянка Чжан Шуай, на старте соревнований сыграет с полькой Магдой Линетт. Соперница второй ракетки турнира, бельгийки Элисе Мертенс, определится по итогам квалификации. Румынка Сорана Кырстя (3) также сыграет с кем-то из отборочных соревнований, а француженка Ализе Корне (4) встретится с другой румынской теннисисткой — Михаэлой Бузэрнеску.



Восьмой сеяной стала чешка Катержина Синякова, которая 6 января сыграет в финале турнира в Шэньчжэне (Китай) с первой ракеткой мира — румынкой Симоной Халеп. Соответственно, её выступление в Хобарте находится под вопросом.



Из россиянок в основной сетке есть только Наталья Вихлянцева. Её первой соперницей станет чешка Маркета Вондроушова.