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Возняцки одержала волевую победу над Кенин и вышла в полуфинал Окленда

Теннис

Датчанка Каролина Возняцки (1) стала последней полуфиналисткой турнира в Окленде. В четвертьфинале она одержала волевую победу над представительницей США Софьей Кенин (WC) — 4:6, 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 27 минут. Возняцки подала навылет 8 раз, совершила 6 двойных ошибок и использовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету Кенин 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 из 4 реализованных брейк-пойнта.

За выход в финал Возняцки поспорит с ещё одной американкой Сачией Викери (Q), которая в четвертьфинале разгромила польку Агнешку Радваньскую (2).

Окленд 2018. 1/4 финала
06 января 2018 года, суббота. 02:30 МСК
Каролина
Возняцки
Софья
Кенин
4:6 6:2 6:4
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