Возняцки одержала волевую победу над Кенин и вышла в полуфинал Окленда

Датчанка Каролина Возняцки (1) стала последней полуфиналисткой турнира в Окленде. В четвертьфинале она одержала волевую победу над представительницей США Софьей Кенин (WC) — 4:6, 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 27 минут. Возняцки подала навылет 8 раз, совершила 6 двойных ошибок и использовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету Кенин 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 из 4 реализованных брейк-пойнта.

За выход в финал Возняцки поспорит с ещё одной американкой Сачией Викери (Q), которая в четвертьфинале разгромила польку Агнешку Радваньскую (2).