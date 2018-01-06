Победы Возняцки и Гёргес — в видеообзоре полуфиналов турнира в Окленде

Посеянная первой на турнире в Окленде (Новая Зеландия) датчанка Каролина Возняцки вышла в финал, выиграв два матча за день. После волевой победы над американкой Софьей Кенин (WC) экс первая ракетка мира победила её соотечественницу, Сачию Викери (Q), — 6:4, 6:4. Эти результаты позволят Каролине стать второй ракеткой в рейтинг-листе от 8 января и, соответственно, получить второй номер посева на Australian Open.



Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

За титул Возняцки поспорит с немкой Юлией Гёргес (2), завершившей прошлый сезон победами на «ВТБ Кубок Кремля» и в Чжухае. Таким образом, Юлия вышла в третий финал подряд, выиграв 13 матчей кряду. В полуфинале турнира в Окленде она победила Се Шувэй из Китайского Тайбэя — 6:1, 6:4.



Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».