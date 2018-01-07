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А. Зверев: Роджер, ну расслабься чуть-чуть, мы тоже хотим что-нибудь выиграть

Теннис

Немецкий теннисист Александр Зверев, вместе с Анжеликой Кербер уступивший Роджеру Федереру и Белинде Бенчич в финале Кубка Хопмана (1-2), прокомментировал поражение.

«В очередной раз Швейцария победила и получила всё. Мы это столько раз уже видели. Роджер, ну расслабься уже чуть-чуть, мы тоже хотим что-нибудь наконец выиграть. Ты выставляешь молодых ребят в плохом свете», — приводит слова Зверева пресс-служба турнира.

Единственное очко Германии принесла Кербер, Зверев Федереру уступил и в одиночке, и в миксте.

Федерер и Бенчич завоевали Кубок Хопмана — 2018
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