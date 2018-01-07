Гёргес обыграла Возняцки в двух сетах и стала победительницей турнира в Окленде

На центральном корте «ASB Теннис Арены» в Новой Зеландии завершилась встреча Каролины Возняцки и Юлии Гёргес в рамках финала турнира в Окленде. Обладательницей трофея стала теннисистка из Германии, обыгравшая соперницу из Дании в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:4).



Игра продолжалась 1 час 33 минуты. Гёргес 11 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Возняцки 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Видео решающих секунд встречи можно посмотреть в официальном "твиттере" WBA.