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Гёргес обыграла Возняцки в двух сетах и стала победительницей турнира в Окленде

Теннис

На центральном корте «ASB Теннис Арены» в Новой Зеландии завершилась встреча Каролины Возняцки и Юлии Гёргес в рамках финала турнира в Окленде. Обладательницей трофея стала теннисистка из Германии, обыгравшая соперницу из Дании в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:4).

Игра продолжалась 1 час 33 минуты. Гёргес 11 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Возняцки 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Видео решающих секунд встречи можно посмотреть в официальном "твиттере" WBA.

Окленд 2018. Финал
07 января 2018 года, воскресенье. 04:30 МСК
Каролина
Возняцки
Юлия
Гёргес
4:6 6:7
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