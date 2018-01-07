Гёргес: горжусь своими успехами в последние месяцы

Немка Юлия Гёргес, победившая в финале турнира в Окленде датчанку Каролину Возняцки со счётом 6:4, 7:6 (7:4), поделилась эмоциями от третьего кряду титула на соревнованиях WТА.

«Я очень рада, это невероятное чувство. Речь даже не о победе здесь, а о той стабильности, которой я добилась в последние недели и месяцы. Эти успехи заставляют меня гордиться, и я просто наслаждаюсь каждым моментом.

Я всегда стараюсь использовать всё пространство корта и заставлять соперницу много перемещаться. Рада, что сегодня мне это удалось. Каролина — один из самых неуступчивых бойцов в WТА, никогда не знаешь, чего ждать от матчей с ней. Я была готова к трудному поединку и рада, что смогла добиться победы», — приводит слова Гёргес официальный сайт WТА.