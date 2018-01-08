Стрыцова одолела Касаткину и сразится с Макаровой во втором круге Сиднея

Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг турнира в Сиднее, призовой фонд которого превышает $ 700 тыс. На старте соревнований она проиграла представительнице Чехии Барборе Стрыцовой — 5:7, 6:1, 4:6.

Поединок длился 2 часа 26 минут. На счету Стрыцовой 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 из 8 реализованных брейк-пойнтов. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

Во втором круге Стрыцова сыграет с ещё одной россиянкой Екатериной Макаровой, которая в первом круге обыграла теннисистку из Латвии Елену Остапенко (3) со счётом 7:6 (7:3), 6:1.