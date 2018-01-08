Мертенс: на турнире в Хобарте я хочу пройти как можно дальше

Бельгийка Элисе Мертенс поделилась впечатлениями от победы над японкой Куруми Нарой в первом круге турнира в Хобарте со счётом 6:0, 6:4 и оценила свою следующую соперницу — бразильянку Беатрис Хаддад-Майю.

«Я очень рада вернуться сюда. Именно здесь для меня всё началось в прошлом сезоне. Я рада возможности вновь сыграть на этом корте. Здесь я чувствую себя как дома. Надеюсь, смогу продолжить в том же духе. Чувствую, что уровень моей игры никуда не делся. Я хочу пройти как можно дальше.

Мне понравилось участвовать в Кубке Хопмана. Я была расслабленна, но некоторое напряжение ощущалось, потому что играть за свою страну — большая честь. Я провела несколько отличных матчей в Перте. Надеюсь, так будет и здесь. Приятно было встретить ряд топ-игроков. Я многому научилась.

Мы с Беатрис встречались на юниорском уровне, это было уже давно. Думаю, матч получится интересным. Она высокая теннисистка с мощной подачей, левша. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Мертенс официальный сайт тура.