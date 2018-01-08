Рублёв и Эдмунд снялись с турнира в Окленде

Россиянин Андрей Рублёв и представитель Великобритании Кайл Эдмунд снялись с турнира в Окленде. В первом круге они должны были сыграть с греком Стефаносом Циципасом и представителем Южной Кореи Чхун Хёном соответственно.

В основной сетке турнира в Окленде Рублёва заменит словак Лукаш Лацко (LL), Эдмунда — американец Теннис Сандгрен (LL).

На минувшей неделе Андрей дошёл до финала турнира в Дохе, где проиграл французу Гаэлю Монфису, а Кайл в четвертьфинале соревнований в Брисбене уступил болгарину Григору Димитрову.