А. Радваньска: пожалуй, соперницы тоже не рады, что мы с Кербер несеяные

Польская теннисистка Агнешка Радваньска рассказала, как относится к тому, что сейчас вынуждена выступать на турнирах, не будучи сеяной. В первом круге соревнований в Сиднее она победила британку Йоханну Конту (4) со счётом 6:3, 7:5.

«Я не чувствую разницы, играя с сеяными или несеяными соперницами. Ты играешь не с цифрами, а с соперницами.

Вообще-то, я только что говорила с Энджи Кербер. Она сейчас играет с Винус. Мы обе сказали: «Что теперь делать, когда мы упали в рейтинге и играем с сеяными соперницами? Пожалуй, наши оппонентки также не очень рады, да? Так что ситуация одинакова для всех сторон», — цитирует Радваньскую официальный сайт тура.