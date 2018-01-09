Вавринка, Гоффен, Хачанов и Цонга сыграют на турнире в Марселе

Стал известен состав участников мужского турнира в Марселе (Франция), который пройдёт с 19 по 25 февраля, сообщает пресс-служба соревнований. Своё участие подтвердили швейцарец Стэн Вавринка, чех Томаш Бердых, представитель Бельгии Давид Гоффен, французы Жо-Вильфрид Цонга, Жиль Симон, Люка Пуи, Пьер-Юг Эрбер и Жюльен Беннето.

Россию на соревнованиях в Марселе представит Карен Хачанов.

Действующим победителем этого турнира является француз Цонга, который в финале обыграл своего соотечественника Пуи со счётом 6:4, 6:4.