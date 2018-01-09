Харрисон: сложно представить, что в первом круге ТБШ Федерер сыграет с Марреем

Американец Райан Харрисон прокомментировал сокращение числа сеяных на турнирах серии «Большого шлема» с 32 игроков до 16. Нововведение вступит в силу в 2019 году.

«Уровень игроков сейчас очень высокий, поэтому и в первых кругах можно попасть на очень сильных игроков не из числа сеянных. Организаторы планируют увеличить таким образом количество интересных матчей в первых кругах. С другой стороны, представьте ситуацию, что в первом круге Федерер сыграет с Марреем. Это тяжело представить. Не знаю, как организаторы будут выходить из столь сложных положений», — приводит слова Харрисона Tennis World.