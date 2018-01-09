Кермод: готовы к изменениям в правилах, чтобы снизить количество отказов

Глава АТР Крис Кермод прокомментировал большое количество отказов на стартовых турнирах 2018 года.

«Безусловно, мы обеспокоены сложившейся ситуацией и будем тщательно анализировать существующие правила, чтобы снизить количество отказов. Хорошо, что игроки приезжают на турниры, хотят играть. Однако разные причины не позволяют им выступить. Кто-то снимается по личным причинам, кто-то — из-за постоянных проблем со здоровьем, а у кого-то возникают случайные повреждения. Теннис — очень тяжёлый вид спорта, поэтому отказы неизбежны.

Мы готовы к изменениям в правилах. К каждому случаю нужно относиться внимательно. Если у игрока уважительная причина, болельщики его всегда поймут и поддержат. Но странно слышать об усталости в самом начале сезона», — приводит слова Кермода Yahoo.