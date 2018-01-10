Вавринка снялся с выставочного турнира Tie Break Tens и может пропустить AO

Швейцарец Стэн Вавринка, пропустивший полгода из-за травмы колена, снялся с выставочного турнира Tie Break Tens в Куйонге и может не сыграть на Открытом чемпионате Австралии, сообщает Herald Sun. На показательном турнире уроженца Лозанны заменит представитель Канады Милош Раонич, который в первом раунде встретится с австрийцем Домиником Тимом.



Ранее Вавринка сообщил, что будет готов выступить на Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 15 по 28 января. Стэн является трёхкратным победителем турниров «Большого шлема».

Вавринка: я хорошо себя чувствую и с нетерпением жду начала Australian Open