Мугуруса: с начала матча с Бертенс меня немного беспокоила приводящая мышца

Испанка Гарбинье Мугуруса рассказала о проблемах, которые испытывала по ходу матча второго круга турнира в Сиднее с голландкой Кики Бертенс, и поделилась ожиданиями от четвертьфинала. Уроженка Каракаса обыграла Бертенс со счётом 6:3, 7:6 (8:6) и встретится с победительницей австралийского противостояния Саманта Стосур —Дарья Гаврилова.

«С начала матча меня немного беспокоила приводящая мышца. Такие же ощущения были в Брисбене. Я думала, что мне станет лучше, но ощущение вернулось. Однако всегда важно адаптироваться, даже в такой ситуации. Хочется опробовать определённую тактику и стиль игры, несмотря на боль.

Я решила играть агрессивно, проводить короткие розыгрыши. Думала, это мне поможет и пойдёт на пользу.

Что касается следующего матча, то со Стосур я играла больше, чем с Гавриловой. Кажется, с Дарьей я вообще не встречалась. В любом случае моей соперницей будет австралийка. Я хочу провести здесь как можно больше матчей с сильными соперницами. В четвертьфинале меня ждёт именно такая», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.