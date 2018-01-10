Тим, Чилич, Карреньо-Буста и Монфис сыграют на турнире в Рио-де-Жанейро

Стал известен состав участников мужского грунтового турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия), который пройдёт с 19 по 25 февраля 2018 года. Своё участие подтвердили хорват Марин Чилич, украинец Александр Долгополов, итальянцы Фабио Фоньини и Паоло Лоренци, француз Гаэль Монфис, испанцы Пабло Карреньо-Буста, Альберт-Рамос-Виньолас и Фернандо Вердаско, представитель Австрии Доминик Тим.

Действующим победителем соревнований в Рио-де-Жанейро является Тим, обыгравший в финале Карреньо-Бусту со счётом 7:5, 6:4.