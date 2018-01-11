Победы Мугурусы, Радваньской и Джорджи — в обзоре матчей турнира в Сиднее

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (4) вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее, в двух партиях обыграв представительницу США Катрин Беллис (Q) со счётом 7:6 (7:4), 6:0.

Видеообзор этой встречи доступен на «Чемпионате».

Испанка Гарбинье Мугуруса (1) одолела голландку Кики Бертенс со счётом 6:3, 7:6 (8:6), однако после игры снялась с турнира из-за травмы бедра.

Видеообзор этой встречи доступен на «Чемпионате».

Итальянка Камила Джорджи (Q) победила чешку Петру Квитову — 7:6 (9:7), 6:2.

Видеообзор этой встречи доступен на «Чемпионате».