Рублёв обыграл Пуи на выставочном турнире в Куйонге

Российский теннисист Андрей Рублёв в трёх партиях обыграл представителя Франции Люку Пуи на выставочном турнире в Куйонге (пригород Мельбурна) со счётом 3:6, 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

В другом поединке француз Ришар Гаске победил представителя Австралии Мэттью Эбдена со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

В единственной женской встрече канадка Эжени Бушар отдала всего два гейма австралийке Дестани Айаве — 6:2, 6:0.

11 января в Мельбурне состоится жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии.