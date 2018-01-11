Янчук: беспричинные ошибки у Шараповой как были, так и есть

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матчей россиянок в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Мария Шарапова в первом круге сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией, Елена Веснина — с Онс Жабер из Туниса, Наталья Вихлянцева — с украинкой Лесей Цуренко, Дарья Касаткина — с победительницей квалификации, Екатерина Макарова — с румынкой Ириной Бегу, Анастасия Павлюченкова — с украинкой Катериной Козловой.



«Веснина должна побеждать в первом круге. При удачной игре Елена может пройти три-четыре круга. Что касается Шараповой, то она тоже должна проходить свою соперницу в первом круге. Главная проблема Марии в физическом состоянии. Трудно сказать, как она готова. На мой взгляд, её подводит физика. А беспричинные ошибки как были, так и есть. На данном этапе её амбиции должны быть не на уровне титула, а хотя бы на уровне полуфинала. Нужно ещё несколько месяцев.

Анастасия Павлюченкова показала, что она близка к топ-10. Дай бог ей так примерно и сыграть. Полуфинал ей по зубам, по классу игры. Она должна показать свою лучшую игру», — сказал Янчук в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.