Жук не смогла пробиться в третий квалификационный раунд Australian Open

Россиянка Софья Жук прекратила борьбу за выход в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Во втором круге квалификационного турнира Жук проиграла польской теннисистке Магдалене Фрех — 3:6, 6:4, 2:6. Поединок продолжался 1 час 58 минут. Соперница Фрех по третьему квалификационному раунду Australian Open — 2018 определится позже.

Напомним, ранее барьер второго раунда квалификации успешно преодолела Анна Блинкова, одолевшая Антонию Лоттнер из Германии— 5:7, 6:4, 7:5, а вот Полина Монова зачехлила ракетку.