Баутиста-Агут: два удивительных гейма в концовке помогли мне победить в финале

Испанец Роберто Баутиста-Агут поделился эмоциями от победы над аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро со счётом 6:1, 4:6, 7:5 в финале турнира в Окленде.

«Это была фантастическая неделя для меня, я оставил на корте все силы и выложился по максимуму. Матч с дель Потро получился невероятным по уровню сопротивления. Я сражался за каждое очко и не переставал бороться. В концовке финала я провёл два удивительных гейма, что помогло мне добиться успеха. Это отличный сигнал в преддверии Australian Open», — приводит слова Баутисты-Агута официальный сайт АТР.