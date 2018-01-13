Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Футбол. «Эйбар» — «Атлетико» М. LIVE
все матчи

Кербер выиграла турнир в Сиднее, победив в финале Барти

Теннис

Немка Анжелика Кербер в финале турнира WТА в Сиднее с призовым фондом $ 733,9 тыс. взяла верх над австралийкой Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность решающего поединка составила 1 час 11 минут. 29-летняя уроженка Бремена, занимающая 22-е место в рейтинге WТА, сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку, отыграла 5 брейк-пойнтов из 6 и выиграла 3 гейма на подаче оппонентки.

Для Кербер этот титул стал 11-м в карьере на соревнованиях WТА в одиночном разряде. Анжелика проиграла по ходу турнира две партии.

Сидней (ж) 2018. Финал
13 января 2018 года, суббота. 09:10 МСК
Эшли
Барти
Анжелика
Кербер
4:6 4:6
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент