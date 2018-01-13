Надаль: я здорово потренировался и надеюсь, что буду готов к старту турнира

Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии, в первом круге которого сыграет с доминиканцем Виктором Эстрельей-Бургосом.

«Я впервые в карьере начну сезон на Открытом чемпионате Австралии, не проведя до этого ни одного официального матча. Это новая ситуация для меня. Но я чувствую себя хорошо. Я здорово тренировался в течение полутора недель и хочу как можно лучше провести оставшиеся пару дней тренировок. Надеюсь, я буду готов к старту турнира.

Прошлый сезон получился долгим. Я провёл не так много турниров, но сыграл множество матчей. В какой-то момент я вынужден был остановиться. Мы решили пропустить турниры в Абу-Даби и Брисбене, потому что мне нужно было прибавлять и набирать форму постепенно, через тренировки. Это помогло обрести свежесть. Мы пытались подвести меня к Мельбурну свежим и физически, и эмоционально», — приводит слова Надаля официальный сайт турнира.