Вавринка: я ещё не вернулся на свой уровень, но сыграю на Australian Open

Чемпион Australian Open-2014 швейцарец Стэн Вавринка, не игравший полгода после операции на колене, прокомментировал решение вернуться на корт на турнире «Большого шлема» в Мельбурне.

«Я приехал, так что мне лучше. Прошло уже 6 месяцев. Было сложно, очень сложно снова вернуть состояние, в котором могу играть. Но я чувствую себя лучше, постепенно набираю форму.

В последний момент я решил приехать сюда на неделю, чтобы потренироваться, не зная, смогу ли сыграть. Но, думаю, это было правильное решение после нескольких месяцев дома, долгих тренировок, чтобы моё колено восстановилось.

Важно было сдвинуться с места, потренироваться с топ-игроками, увеличить количество тренировок. Здесь я впервые получил шанс играть и тренироваться на высоком уровне.

Знаю, я пока не на том уровне, на котором хочу находиться. Это достаточно долгий процесс — вернуть мой уровень игры. Но я доволен тем, как ведёт себя колено. Хирург всегда говорил мне, что операция была сложной и важно не торопиться. Я поддерживаю с ним связь. Он точно знает, что у меня болит и что у меня не болит», — приводит слова Вавринки официальный сайт Australian Open.