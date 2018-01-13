Федерер и Джокович приняли участие в Детском дне на Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вместе со своими детьми принял участие в традиционном Детском дне на Australian Open. Как всегда, было много конкурсов, аттракционов, мастер-классов, музыки, любимых героев и, конечно, тенниса. Кроме Федерера, в празднике участвовали серб Новак Джокович, канадец Милош Раонич, датчанка Каролина Возняцки и австралийцы Ник Кирьос и Танаси Коккинакис.

Видео доступно в официальном «твиттере» Открытого чемпионата Австралии, основные соревнования которого начнутся 15 января.