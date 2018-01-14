Рублёв провёл тренировку с Надалем перед стартом Australian Open

32-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв провёл тренировку с лидером мужской табели о рангах испанцем Рафаэлем Надалем.
«Последняя тренировка с Рафой Надалем перед Australian Open», — написал Рублёв на своей странице в сети «Твиттер».
Посмотреть фотографию можно на странице Рублёва в «твиттере».
В первом круге мужского Открытого чемпионата Австралии Рублёв, посеянный под 30-м номером, сыграет с испанцем Давидом Феррером. Первым оппонентом Надаля станет Виктор Эстрелья-Бургос из Доминиканской Республики.
Андрей Рублёв. Будущая первая ракетка мира пока не ощущает популярности
Россиянин Андрей Рублёв на старте сезона дошёл до финала Дохи и попал в посев Australian Open.