Рублёв провёл тренировку с Надалем перед стартом Australian Open

32-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв провёл тренировку с лидером мужской табели о рангах испанцем Рафаэлем Надалем.

«Последняя тренировка с Рафой Надалем перед Australian Open», — написал Рублёв на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть фотографию можно на странице Рублёва в «твиттере».

В первом круге мужского Открытого чемпионата Австралии Рублёв, посеянный под 30-м номером, сыграет с испанцем Давидом Феррером. Первым оппонентом Надаля станет Виктор Эстрелья-Бургос из Доминиканской Республики.