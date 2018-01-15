Макарова проиграла Бегу на Australian Open, выигрывая — 6:3, 4:0

Россиянка Екатерина Макарова (31) потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она встречалась с румынкой Ириной Бегу. Макарова выиграла первый сет со счётом 6:3 и вела во втором — 4:0. Однако Бегу взяла 6 геймов подряд и завершила партию в свою пользу — 6:4.

В третьем сете Макарова вела 5:2, при счёте 5:3 подавала на матч, но Бегу выравняла ситуацию на корте. При счёте 6:6 теннисистки провели очень упорный гейм, разыграв 26 очков. В результате Бегу с шестого брейк-пойнта взяла гейм на подаче Макаровой, а затем удачно подала на матч.

Поединок продолжался чуть более трёх часов. Обе теннисистки подали по 2 эйса и совершили по 5 двойных ошибок. Бегу реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов, Макарова — 6 из 14. Во втором раунде румынка сразится с хорваткой Петрой Мартич (Хорватия).

Также во второй круг вышли бельгийка Кирстен Флипкенс, вырвавшая победу у американки Элисон Риске — 2:6, 7:6 (8:6), 6:3, и эстонка Кайя Канепи, разгромившая словачку Доминику Цибулкову (24) — 6:2, 6:2.