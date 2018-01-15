Карреньо-Буста и Истомин пробились во второй раунд Australian Open — 2018

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (10) с победы стартовал на Australian Open — 2018. В первом круге он обыграл австралийца Джейсона Каблера (WC) — 7:5, 4:6, 7:5, 6:1.

Поединок продолжался 3 часа 31 минуту. Карреньо-Буста подал навылет 10 раз, совершил 4 двойные ошибки, заработал 40 виннеров и реализовал 9 из 20 брейк-пойнтов. На счету Каблера 6 эйсов, 11 двойных ошибок, 30 виннеров и 5 реализованных брейк-пойнтов. Во втором круге испанец сыграет с победителем пары Жиль Симон (Франция) — Мариуш Копил (Румыния).

Также во второй круг Australian Open вышли представитель Узбекистана Денис Истомин, американец Райан Харрисон и теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер (23).