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Карреньо-Буста и Истомин пробились во второй раунд Australian Open — 2018

Теннис

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (10) с победы стартовал на Australian Open — 2018. В первом круге он обыграл австралийца Джейсона Каблера (WC) — 7:5, 4:6, 7:5, 6:1.

Поединок продолжался 3 часа 31 минуту. Карреньо-Буста подал навылет 10 раз, совершил 4 двойные ошибки, заработал 40 виннеров и реализовал 9 из 20 брейк-пойнтов. На счету Каблера 6 эйсов, 11 двойных ошибок, 30 виннеров и 5 реализованных брейк-пойнтов. Во втором круге испанец сыграет с победителем пары Жиль Симон (Франция) — Мариуш Копил (Румыния).

Также во второй круг Australian Open вышли представитель Узбекистана Денис Истомин, американец Райан Харрисон и теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер (23).

Australian Open (м) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 03:15 МСК
Пабло
Карреньо-Буста
Джэйсон
Каблер
7:5 4:6 7:5 6:1
Australian Open (м) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 03:15 МСК
Пьер-Юг
Эрбер
Денис
Истомин
2:6 1:6 7:5 6:7
Australian Open (м) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 03:10 МСК
Дуди
Села
Райан
Харрисон
3:6 7:5 6:3 5:7 2:6
Australian Open (м) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 04:30 МСК
Федерико
Дельбонис
Жиль
Мюллер
5:7 4:6 3:6
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