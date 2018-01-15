Иснер и Андерсон зачехлили ракетки после первого круга Australian Open

Американец Джон Иснер (16) прекратил свою борьбу на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде. В матче первого круга он в четырёх партиях проиграл австралийцу Мэттью Эбдену — 4:6, 6:3, 3:6, 3:6.

Поединок длился чуть более двух часов. Иснер подал навылет 24 раза, заработал 56 виннеров, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Эбдена 13 эйсов, 4 двойные ошибки, 38 виннеров и 100-процентная реализация брейк-пойнтов — 4 из 4. Во втором круге Эбден сыграет с украинцем Александром Долгополовым.

Также барьер первого круга Australian Open не смог преодолеть представитель ЮАР Кевин Андерсон (11). Он встречался с британцем Кайлом Эдмундом и уступил в пяти сетах — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3, 3:6, 4:6. Встреча длилась 3 часа 59 минут. Андерсон подал 35 эйсов, совершил 2 двойные ошибки, заработал 70 виннеров и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Эдмунда 11 эйсов, 5 двойных ошибок, 61 виннер и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Следующим соперником Эдмунда будет представитель Узбекистана Денис Истомин.

Турнирная сетка Australian Open.