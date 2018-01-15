Медведев возглавил чемпионскую гонку ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP первую строчку занимает россиянин Даниил Медведев. На 11-й позиции располагается его соотечественник Андрей Рублёв.
Чемпионская гонка ATP. 15 января
1 (-). Даниил Медведев (Россия) — 262.
2 (17). Алекс де Минор (Австралия) — 255.
3 (1). Ник Кирьос (Австралия) — 250.
3 (1). Гаэль Монфис (Франция) — 250.
5 (-). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 250.
5 (4). Жиль Симон (Франция) — 250.
7 (4). Лукаш Лацко (Словакия) — 216.
8 (5). Джон Миллман (Австралия) — 194.
9 (29). Бенуа Пэр (Франция) — 180.
10 (34). Марсель Гранольерс (Испания) — 160.
11 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 150.
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47 (36). Алексей Ватутин (Россия) — 77...
62 (73). Евгений Карловский (Россия) — 64...
82 (70). Иван Неделько (Россия) — 53…
91 (-). Карен Хачанов (Россия) — 45.