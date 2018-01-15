Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Димитров, Сеппи, Шаповалов вышли во 2-й круг AO, Кольшрайбер выбыл

Теннис

Болгарин Григор Димитров (3) вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв австрийца Денниса Новака (Q) со счётом 6:3, 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 38 минут. Григор 7 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Денниса 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг Димитров поспорит с победителем матча Маккензи Макдональд (США, Q) — Элиас Имер (Швеция, Q).

Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Первый круг
Денис Шаповалов (Канада) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:1, 6:3, 7:6 (7:5).
Андреас Сеппи (Италия) — Корентен Муте (Франция, WC) — 3:6, 6:4, 6:2, 6:2.
Йосихито Нисиока (Япония, SR) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 27) — 6:3 ,2:6, 6:0, 1:6, 6:2.

Australian Open (м) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 07:00 МСК
Григор
Димитров
Деннис
Новак
6:3 6:2 6:1
Australian Open (м) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 06:25 МСК
Стефанос
Циципас
Денис
Шаповалов
1:6 3:6 6:7
Australian Open (м) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 04:30 МСК
Андреас
Сеппи
Корентен
Муте
3:6 6:4 6:2 6:2
Australian Open (м) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 06:10 МСК
Филипп
Кольшрайбер
Йосихито
Нисиока
3:6 6:2 0:6 6:1 2:6
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент