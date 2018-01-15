Димитров, Сеппи, Шаповалов вышли во 2-й круг AO, Кольшрайбер выбыл

Болгарин Григор Димитров (3) вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв австрийца Денниса Новака (Q) со счётом 6:3, 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 38 минут. Григор 7 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Денниса 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг Димитров поспорит с победителем матча Маккензи Макдональд (США, Q) — Элиас Имер (Швеция, Q).

Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Первый круг

Денис Шаповалов (Канада) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:1, 6:3, 7:6 (7:5).

Андреас Сеппи (Италия) — Корентен Муте (Франция, WC) — 3:6, 6:4, 6:2, 6:2.

Йосихито Нисиока (Япония, SR) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 27) — 6:3 ,2:6, 6:0, 1:6, 6:2.

