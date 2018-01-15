Павлюченкова: лучше терпеть 37 градусов жары, чем такой ветер

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от победы над украинкой Катериной Козловой в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

«В этом матче очень мешал ветер. На Кубке Хопмана я сыграла три матча без учёта парных встреч и вроде подготовилась, но потом приболела, была температура.

К среде обещают 37 градусов. Я уже играла в таких условиях. Надо много льда, воды. Но терпеть лучше 37 градусов, чем такой ветер", — сказал Павлюченкова в эфире телеканала Eurosport.