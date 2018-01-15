Беккер: Кирьос мог бы стать мировой суперзвездой

Экс-первая ракетка мира немец Борис Беккер поделился мнением о перспективах австралийского теннисиста Ника Кирьоса.



«Кирьос — очень интересная личность, и порой он сам себе создаёт проблемы. Но без любви к теннису он не смог бы делать то, что делает сейчас. Ник не такой правильный, как хотелось бы некоторым австралийцам. Но он мог бы стать мировой суперзвездой в спорте, учитывая его происхождение, стиль, серёжки. Пожалуй, все 22-летние парни хотели бы быть на него похожими. Надеюсь, он сможет уделять чуть больше внимания теннису, потому что это было бы здорово для нашего спорта», — цитирует Беккера Reuters.