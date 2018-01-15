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Пуи проиграл Бемельмансу на старте Открытого чемпионата Австралии

Теннис

Французский теннисист Люка Пуи (18) не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в четырёх партиях проиграв представителю Бельгии Рубену Бемельмансу (Q) со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (4:7), 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 3 часа 15 минут. Люка 14 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг Бемельманс поспорит с представителем Грузии Николозом Басилашвили.

Australian Open (м) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 11:15 МСК
Рубен
Бемельманс
Люка
Пуи
6:4 6:4 6:7 7:6
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