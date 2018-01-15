Цонга вышел во второй круг Australian Open, где сыграет с Шаповаловым

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга (15) вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх сетах обыграв представителя США Кевина Кинга (Q) со счётом 6:4, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты. Жо-Вильфрид 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Цонга поспорит с представителем Канады Денисом Шаповаловым.