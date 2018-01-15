Дмитриева: о Рублёве уже можно говорить как о профессионале высокого уровня

Известный телекомментатор и советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала результаты российских теннисистов в первый игровой день Australian Open.



«Меня порадовал Андрей Рублёв, потому что соперник у него был очень трудный. Он мог растеряться после четвёртого сета. Но Рублёв провёл пятую партию на очень высоком уровне, он в хорошей форме, и уже сейчас о нём можно говорить как о профессионале высокого уровня.



Что касается Касаткиной, то соперница у неё была не очень сильная, но приятно, что Даша провела матч без проблем. Этого нельзя сказать о Павлюченковой, которой, может быть, чуть-чуть повезло в решающем сете. Мне показалось, что её соперница просто испугалась выиграть и дала шанс Насте, которым она воспользовалась. Очень жалко, что Макарова проиграла, потому что в Австралии она обычно выступала хорошо. Знаю, что Екатерина очень серьёзно готовилась к сезону, но пока что-то у неё не идёт.



Что я думаю о шансах наших спортсменов на победу? Жеребьёвка достаточно строгая по отношению к нашим молодым игрокам. После такого бешеного успеха Медведева на предыдущем турнире его предстоящий матч тоже выглядит достаточно серьёзным испытанием», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Вишняковой.