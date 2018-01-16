Создана Ассоциация теннисистов, не пользующихся TUE и не принимающих допинг

Было объявлено о создании Ассоциации теннисистов (Tennis Athletes Association, TAA), предназначенной исключительно для атлетов, которые не пользуются терапевтическими разрешениями на запрещённые препараты (TUE).



TAA — некоммерческая организация, и любой теннисист или теннисистка, не имеющий TUE, может стать её членом. Основные задачи TAA — развитие чистого спорта с прозрачными правилами, открытой публикацией всех данных по тестированию на допинг. Организация считает, что все запрещённые препараты должны быть недоступны для всех теннисистов вне зависимости от возможных причин оформления TUE. Об этом сообщается на сайте TAA.



«Организация фокусируется на подавляющем большинстве спортсменов, которые гордятся своей чистой и честностью. Мы за атлетов, тренеров и чиновников, работающих вместе, чтобы защищать теннис от таких угроз, как использование допинга и TUE. Принимаемые ими решения будут влиять на будущее тенниса. Будьте чистыми, будьте открытыми, будьте настоящими ролевыми моделями для молодых спортсменов. Будьте честны перед собой и перед теннисом», — говорится в пресс-релизе организации.