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Шарапова уверенно вышла во второй круг Australian Open

Теннис

Россиянка Мария Шарапова успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии. В первом круге она достаточно уверенно обыграла немку Татьяну Марию — 6:1, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 20 минут. Шарапова подала 2 эйса, заработала 20 виннеров, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Марии 1 эйс, 7 виннеров, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта.

За выход в третий круг Australian Open Шарапова поборется либо с американкой Варварой Лепченко, либо с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (14).

Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 05:00 МСК
Татьяна
Мария
Мария
Шарапова
1:6 4:6
2-й день Australian Open. Шарапова вышла во второй круг! LIVE
Шарапова и Веснина выиграла, Блинкова проиграла, Федерер, Вихлянцева, Мугуруса и другие сражаются во второй день.
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