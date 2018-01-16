Шарапова уверенно вышла во второй круг Australian Open

Россиянка Мария Шарапова успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии. В первом круге она достаточно уверенно обыграла немку Татьяну Марию — 6:1, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 20 минут. Шарапова подала 2 эйса, заработала 20 виннеров, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Марии 1 эйс, 7 виннеров, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта.

За выход в третий круг Australian Open Шарапова поборется либо с американкой Варварой Лепченко, либо с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (14).