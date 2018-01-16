Вавринка одержал победу над Беранкисом в своём 1-м матче с Уимблдона-2017

Швейцарец Стэн Вавринка (9) вышел во второй круг Australian Open. В первом раунде он в четырёх сетах обыграл теннисиста из Литвы Рикардаса Беранкиса — 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (7:2).

Поединок продолжался 2 часа 47 минут. На счету Вавринки 15 эйсов, 36 виннеров, 5 двойных ошибок и 4 из 12 реализованных брейк-пойнтов. Беранкис подал навылет 11 раз, заработал 59 виннеров, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Это был первый матч Вавринки после Уимблдона-2017.

За выход в третий круг Стэн поспорит с победителем пары Теннис Сандгрен (США) — Жереми Шарди (Франция).