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Путинцева обыграла Уотсон в первом круге Australian Open

Теннис

Представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв британку Хитер Уотсон со счётом 7:5, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут. Юлия совершила 1 двойную ошибку и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Хитер 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Путинцева поспорит с представительницей Румынии Аной Богдан. Турнир в Мельбурне завершится 27 января.

Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 11:15 МСК
Юлия
Путинцева
Хитер
Уотсон
7:5 7:6
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