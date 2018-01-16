Путинцева обыграла Уотсон в первом круге Australian Open

Представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв британку Хитер Уотсон со счётом 7:5, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут. Юлия совершила 1 двойную ошибку и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Хитер 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Путинцева поспорит с представительницей Румынии Аной Богдан. Турнир в Мельбурне завершится 27 января.