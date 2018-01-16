Де Минор: я сумел взять сет, но затем Бердых просто вынес меня с корта

Австралиец Алекс де Минор прокомментировал своё поражение от чеха Томаша Бердыха в первом круге Australian Open со счётом 3:6, 6:3, 0:6, 1:6.

«Это был очень тяжёлый матч. Мне противостоял опытный соперник очень высокого уровня. Я понимал, что мне будет нелегко. Я доволен тем, как сражался на корте. Я сумел взять один сет, но затем Томаш просто был сильнее. Он вынес меня с корта. Я отдал все силы, но этого оказалось недостаточно.

Прошедшие пару недель получились сумасшедшими. Я невероятно горжусь своими последними результатами. Сегодня я тоже старался выложиться по полной. Получить такую поддержку — это нечто невероятное. Я играл на Hisense Arena перед заполненными трибунами. Зрители поддерживали меня в каждом розыгрыше. Это было особенное событие. Я благодарен за поддержку», — цитирует де Минора официальный сайт турнира.