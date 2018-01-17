Видеообзор матча Хачанов — Полански на Открытом чемпионате Австралии

Россиянин Карен Хачанов в первом круге Открытого чемпионата Австралии переиграл канадца Петера Полански (LL) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 6:4. Карен 21 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

Видеообзор матча Хачанов — Полански можно посмотреть на «Чемпионате».

Следующим оппонентом 21-летнего москвича, занимающего 47-е место в рейтинге АТР, станет аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (12), одолевший американца Фрэнсиса Тиафо.