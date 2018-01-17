Кудрявцева и Крайчек пробились во второй круг Australian Open в паре

Россиянка Алла Кудрявцева и теннисистка из Нидерландов Михаэлла Крайчек вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В первом раунде Алла и Михаэлла в трёх сетах обыграли тандем Татьяна Мария (Германия)/Полин Пармантье (Франция) — 6:4, 1:6, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 41 минуту. Алла и Михаэлла подали 1 эйс, заработали 28 виннеров, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 7.

За место в 1/8 финала Кудрявцева и Крайчек поспорят с 14-й сеяной парой Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Катарина Среботник (Словения).